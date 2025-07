Enna: all’Umberto I i primi interventi ginecologici con chirurgia robotica

PUBBLICITÀ

Giornata storica all’Ospedale Umberto I di Enna dove ieri, per la prima volta, sono stati eseguiti due interventi ginecologici per asportazione dell’utero usando una delle ultime innovazioni tecnologiche in ambito chirurgico. Grazie all’Università degli studi di Enna Kore, infatti, l’Ospedale è stato dotato di uno dei sistemi robotici tra i più avanzati al mondo.

«Grazie alla chirurgia robotica – ha commentato il responsabile dell’Unità Operativa Complessa Clinicizzata di Ginecologia e Ostetricia, Basilio Pecorino – potremo migliorare la sicurezza degli interventi attraverso l’estrema precisione del gesto chirurgico, garantendo procedure sempre meno invasive.»

Gli interventi sono stati eseguiti dal Prof. Pecorino, assistito dai Dirigenti Medici Francesco Colaleo e Paolo Manna e dalla strumentista Martina Pavone. L’intera equipe ha svolto un periodo di training presso una prestigiosa accademia internazionale in Belgio sotto la supervisione del Dr. Giovanni Panico, esperto in chirurgia robotica, del Policlinico Gemelli di Roma.

La chirurgia robotica permetterà di trattare casi sempre più complessi grazie alla particolare tecnologia, consentendo di eseguire movimenti degli strumenti a 360 gradi grazie all’assistenza della piattaforma robotica.

«Il robot non si sostituirà al chirurgo perché è sempre lo specialista ad eseguire la procedura – conclude il Professore – però ci permette di essere ancora più accurati diminuendo il dolore, le perdite ematiche e favorendo un periodo di degenza ridotto».