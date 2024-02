Enna: all’Umberto I i locali per il comitato consultivo aziendale delle associazioni

PUBBLICITÀ

I locali destinati al Comitato Consultivo Aziendale dell’ASP di Enna sono stati consegnati dalla dott.ssa Angela Maria Montalbano, direttore dell’Ospedale Umberto I, al presidente del CCA, dott. Tommaso Careri (nella foto il momento della consegna). Sono situati al pianterreno dell’area amministrativa dell’Ospedale Umberto I di Enna.

Il Comitato Consultivo Aziendale è costituito da più di venti associazioni e organismi di tutela che si riuniscono periodicamente per la valutazione delle criticità in campo sanitario e la predisposizione di proposte alla Direzione Strategica. È un importante strumento di partecipazione dei cittadini al sistema della sanità, che viene rinnovato ogni tre anni.

“Siamo felici di poter ritrovare il nostro giusto posto all’interno dell’Azienda: infatti, grazie alla consegna di questa stanza – commenta il dott. Careri – sarà possibile per le associazioni di volontariato, che operano all’interno dell’ospedale, riattivare tutti quei servizi che dal tempo del Covid sono stati sospesi, come ad esempio le attività del Tribunale del Malato e quelle dell’Avo. Inoltre, sarà possibile riprendere l’attività istituzionale del CCA che, non avendo una sede all’interno dell’azienda contrariamente a quanto stabilito dal decreto assessoriale n. 01019 del 15 aprile 2010 e del d.a. n. 01874 del 21 settembre 2012, era stata temporaneamente decentrata. A breve incontreremo il nuovo commissario, dott. Mario Zappia, per metterci a sua disposizione ed affrontare insieme le presenti e future sfide che si pone l’Azienda”.