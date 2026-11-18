Enna, all’Umberto I eseguiti i primi quattro interventi alla valvola mitrale con tecnica mininvasiva

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Il percorso di crescita della cardiologia ennese si arricchisce di un nuovo risultato: nell’Emodinamica dell’Ospedale Umberto I, struttura complessa a direzione universitaria guidata dal prof. Marco Barbanti, sono state eseguite con successo le prime quattro procedure di riparazione transcatetere della valvola mitrale con sistema MitraClip, a testimonianza della sinergia sempre più solida tra l’ASP di Enna e l’Università Kore.

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La metodica, mininvasiva e ad altissima complessità tecnologica, consente di evitare il ricorso alla cardiochirurgia tradizionale a cuore aperto per correggere l’insufficienza mitralica severa (condizione in cui la valvola mitrale, che separa l’atrio sinistro dal ventricolo sinistro del cuore, non si chiude in modo completo). Grazie al sistema MitraClip, attraverso un sottile catetere introdotto dalla vena femorale, all’altezza dell’inguine, gli specialisti raggiungono il cuore e, guidati dall’ecocardiografia, applicano una piccola “graffetta” che avvicina i lembi della valvola e riduce il reflusso di sangue. Il torace non viene aperto e non serve la circolazione extracorporea: il cuore continua a battere per tutta la durata della procedura.

Per il paziente questo significa meno complicanze, la possibilità di alzarsi già nelle prime ore e una degenza di pochi giorni, molto più breve del ricovero e della convalescenza richiesti dalla chirurgia convenzionale. Ma soprattutto significa respirare meglio, ritrovare una buona qualità di vita e tornare meno spesso in ospedale per scompenso cardiaco. È un’opportunità determinante per i pazienti più fragili, anziani o ad elevato rischio operatorio, che finora dovevano rivolgersi a centri fuori provincia o fuori regione. In Sicilia la procedura è stata finora prerogativa dei grandi poli ospedalieri. Il suo arrivo a Enna porta l’alta specialità nel cuore dell’isola, riducendo la mobilità passiva.

L’introduzione dell’innovativo sistema arriva a meno di un anno dall’inaugurazione del reparto, che già nei mesi scorsi aveva eseguito i primi interventi di cardiologia strutturale mai realizzati sul territorio provinciale. E anche in questo caso si tratta del frutto di un lavoro di squadra: accanto a Barbanti, professore ordinario della “Kore”, hanno operato l’emodinamista Claudia Reddavid, l’ecocardiografista Chiara Barbera e l’anestesista Roberta Adamo, con il supporto dei colleghi medici Carmelo Grasso e Salvatore Scandura e del personale infermieristico, tecnico e socio-sanitario coordinato da Giusy Cucchiara e Salvatore Catanese. Altrettanto decisivi la visione e la disponibilità della Direzione Strategica, il contributo della Farmacia Ospedaliera, degli Affari Generali e del Provveditorato Aziendale, che si è adoperato per l’acquisizione in tempi rapidi di tutti i dispositivi necessari.

«Quattro procedure di questo livello, a un anno dall’avvio dell’Emodinamica, dimostrano che la collaborazione tra ASP e Università Kore è una scelta strategica vincente – commenta il Direttore Generale Mario Zappia –. Unire la forza organizzativa dell’Azienda alla qualità accademica ha permesso di portare l’alta complessità cardiologica al centro della Sicilia e garantire una vera sanità di prossimità, evitando ai pazienti e alle loro famiglie i disagi e i costi dei viaggi della speranza. Faccio i miei complimenti a tutta l’équipe del prof. Barbanti per l’alta professionalità dimostrata, per l’efficienza gestionale ma soprattutto per l’umanità dei rapporti con i pazienti, testimoniata da molte segnalazioni».