Enna: all’Umberto I convegno “Il codice rosso dal territorio al pronto soccorso”

Con la moderazione dei lavori da parte del coordinatore del 118 per la provincia di Enna, dott. Salvo Campione, direttore scientifico dell’evento, si è svolto il convegno “Il codice rosso dal territorio al pronto soccorso”, presso la Sala Mingrino dell’Ospedale Umberto I di Enna.

L’evento è iniziato con l’intervento del Direttore Generale dell’ASP, dott. Mario Zappia, che ha più volte sottolineato la grande professionalità e la disponibilità a trovare soluzioni adeguate e urgenti da parte delle centrali del 118.

“Siamo noi uomini che facciamo la differenza. Come direzione, stiamo programmando innovazioni che presto saranno attuate anche sui codici che regolamentano l’accesso al Pronto Soccorso. Auguro a tutti buon lavoro”.

Il presidente della Seus 118 per la Regione Siciliana, Riccardo Castro, ha ringraziato i presenti e ha evidenziato come il cuore pulsante del sistema Emergenza Urgenza siano i soccorritori.

“Non c’è spesso la giusta percezione all’esterno: per questo sono stati realizzati incontri nelle scuole per più di 6000 studenti nell’intero territorio regionale… Occorre continuare e partiranno iniziative in altri contesti della società civile come carceri e parrocchie, per informare sul numero unico 112 e per spiegare le attività sul campo dei soccorritori”.

La dirigente infermieristica Di Grigoli ha evidenziato come conti nell’assistenza l’aspetto umano e professionale infermieristico nelle relazioni di equipe e nel rapporto con i pazienti. La dott.ssa Lia Murè, dirigente Servizio 6 dell’Assessorato Regionale della Salute, ha esposto i programmi in itinere sull’innovazione tecnologica e sulle linee di indirizzo per l’emergenza e urgenza.

Giuseppe Misuraca, direttore C.O. 118 CL- EN -AG, ha sottolineato, tra l’altro, come il tempo medio di risposta in Sicilia del 112 sia di 6 secondi.

Saluti dal rappresentante dell’Ordine dei Medici e dall’onorevole Lantieri, vice presidente dell’Ars, che ha illustrato come sia stata già in passato e come sarà attenta ai bisogni del territorio e degli ospedali della sanità ennese.

Tra gli intervenuti, il coordinatore della stessa area 118, Alaimo, il direttore medicina di accettazione e chirurgia d’urgenza, Renato Valenti, il dirigente Cure Primarie, Francesco La Tona, il coordinatore infermieristico del Pronto Soccorso, Mario Vitale, il dirigente medico della Chirurgia Di Gregorio, l’anestesista rianimatore Giusi Prestifilippo, il direttore di Ortopedia Arcangelo Russo, e gli infermieri C. Cuore e G. Pastro.