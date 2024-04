Enna: Alloro, Urso e Lo Giudice lasciano Italia Viva

PUBBLICITÀ

Francesco Alloro, coordinatore provinciale di Italia Viva, Doris Urso, coordinatrice comunale, e la consigliera comunale Emilia Lo Giudice hanno presentato le proprie dimissioni dagli incarichi interni al partito.

“Alla luce del nuovo quadro politico ed amministrativo che si è delineato in città – hanno comunicato attraverso una nota stampa – specie a seguito della formazione della nuova giunta comunale, abbiamo comunicato agli organismi regionali e nazionali del partito le nostre dimissioni dagli incarichi interni ad Italia Viva. Abbandonare il partito è una scelta dolorosa ma doverosa, specie in seguito al nuovo bizzarro assetto che si è delineato all’interno dell’amministrazione comunale targata, incredibilmente, Italia Viva-Fratelli D’Italia. Pensiamo che questa città, più che di strambe alchimie politiche e sfrenato tatticismo, ha bisogno di programmi e idee di prospettive di respiro largo”.

“Noi, insieme ai tanti amici con i quali abbiamo condiviso questa scelta – concludono – lavoreremo in questo senso, mettendoci a disposizione per la costruzione di un fronte ampio, moderato e riformista, che possa mettere in campo le energie e le idee migliori che questa città esprime”.