Enna: all’Ordine dei Medici un corso sulle novità dell’invalidità civile

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Si terrà domani, sabato 21 marzo, a partire dalle ore 08.30, presso la Sala Convegni dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Enna, il corso di formazione dal titolo “Invalidità civile: una guida pratica alla luce delle nuove procedure informatizzate”, un appuntamento di rilevante interesse per medici, professionisti del settore sanitario coinvolti nei procedimenti di accertamento dell’invalidità.

L’evento si propone di fornire un aggiornamento completo e operativo sulle procedure informatizzate recentemente introdotte, con un focus sugli aspetti normativi, medico-legali e pratici legati al riconoscimento dell’invalidità civile.

I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali del presidente dell’Ordine dei Medici di Enna, Renato Mancuso, e da Salvatore Sirna, direttore f.f. dell’unità operativa complessa di Medicina Legale, Fiscale e Necroscopica dell’ASP di Enna seguiti dall’introduzione ai temi della giornata.

La prima relazione sarà dedicata alla procedura per il riconoscimento dell’invalidità civile, con particolare attenzione alla compilazione del certificato medico e alla presentazione della domanda.

Nel corso della mattinata si susseguiranno interventi specialistici su tematiche di grande attualità: la definizione di invalidità civile, le percentuali e i benefici; sordità e cecità civile; la definizione di handicap secondo la Legge 104/1992 e le relative agevolazioni; il collocamento mirato previsto dalla Legge 68/1999; le agevolazioni fiscali sui veicoli per persone con disabilità e il rilascio del contrassegno invalidi, alla luce del Decreto “Semplifica Italia” (Legge 35/2012); le prospettive future dell’invalidità civile in Italia, con un’analisi dei nuovi decreti attuativi e della riforma della legge sulla disabilità prevista per il 2025.

A partire dalle ore 13.00 è prevista una sessione di discussione con i relatori, occasione di confronto diretto sui temi trattati.

Il corso si avvale della partecipazione di una qualificata faculty composta da dirigenti medici, specialisti in medicina legale, accademici e professionisti del territorio, impegnati quotidianamente nell’ambito della valutazione medico-legale e dell’assistenza ai cittadini.

La segreteria scientifica è curata dalle dottoresse Claudia Minacapelli Marotta e Noemi Rinaldi. I relatori saranno: Romina Barbera, Dirigente Medico I livello – INPS di Enna; Massimiliano Esposito, Professore associato di Medicina Legale dell’Università degli studi Kore; Giuseppe Geraci, responsabile U.O.S. Medicina Legale, Fiscale e Necroscopica Area Sud-ASP di Enna; Claudia Minacapelli Marotta – Dirigente medico U.O.C. Medicina Legale Fiscale e Necroscopica-ASP di Enna; Ferdinando Priolo, Dirigente medico U.O.C. Medicina Legale Fiscale e Necroscopica ASP di Enna; Noemi Rinaldi, Medico di Medicina Generale; Salvatore Sirna, Direttore f.f. U.O.C. Medicina Legale, Fiscale e Necroscopica ASP di Enna.

L’iniziativa rappresenta un’importante opportunità di aggiornamento professionale e di approfondimento su un tema di forte impatto sociale, alla luce delle recenti innovazioni normative e tecnologiche che stanno trasformando il sistema di accertamento dell’invalidità civile in Italia.