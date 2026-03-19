Enna: all’Istituto Neglia-Savarese incontro con le registe Rosalba Vitellaro e Alessandra Viola

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Presso l’Istituto Comprensivo “F.P. Neglia – N. Savarese” di Enna sono stati accolti due ospiti d’eccezione: Rosalba Vitellaro, autrice e regista di documentari e opere di animazione per diversi produttori, tra cui Rai Fiction e Rai Cinema, e Alessandra Viola, scrittrice e giornalista, regista di documentari, produttrice televisiva e autrice di trasmissioni RAI. L’ultima loro opera è il cortometraggio “Storia di Sergio”, candidato agli Oscar 2026 nella categoria Animated Short Film.

Infatti, nell’ambito del progetto didattico di sviluppo e sostegno dell’Educazione civica “UN ALBERO AL VALORE” a.s. 2025-2026, autorizzato dall’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale, con scuola capofila il Liceo Classico Statale Giuseppe Garibaldi di Palermo, le due registe hanno tenuto una conferenza nell’aula magna del plesso Savarese, a cui hanno partecipato le classi terze della scuola secondaria.

Dopo i saluti del dirigente scolastico Maria Filippa Amaradio e l’intervento della prof.ssa Rosa Termine, organizzatrice dell’attività, che ha sottolineato che Alessandra Viola è anche una divulgatrice scientifica che conduce il programma RAI “Clorofilla”, alla scoperta del mondo delle piante, le registe hanno condotto una breve disquisizione sulla storia dell’animazione e hanno illustrato le tecniche di realizzazione di un cartone animato, snocciolando i vari passaggi: idea – ricerca grafica – storyboard – animazione – montaggio – suono e doppiaggio – film; per esempio, hanno spiegato che l’animazione è basata sul principio della scomposizione del movimento e la sua ricomposizione avviene grazie all’effetto cinematografico della successione dei fotogrammi, avvicinando così gli alunni alla magia dell’animazione.

Successivamente è stato proiettato il film in animazione 2D “Nel mare ci sono i coccodrilli”, basato sulla storia vera di Enaiatollah, un bambino afghano di circa dieci anni che, abbandonato dalla madre in Pakistan per dargli una vita migliore e salvarlo dai talebani, dopo un viaggio pericoloso raggiungerà l’Italia, dove conoscerà l’accoglienza e la gentilezza. Il film, diretto da Rosalba Vitellaro, è stato prodotto da Rai Kids e dalla società Larcadarte, con la collaborazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito e con il patrocinio di Unicef Italia e Unhcr. Alla proiezione è seguito un dibattito con gli alunni sui temi affrontati dall’opera.

Le registe hanno anche donato alla scuola cinque libri scritti da loro stesse, arricchendo ulteriormente la biblioteca scolastica, libri che verranno letti dagli alunni o individualmente o in momenti di lettura condivisa.

Grande soddisfazione è stata espressa dalle ospiti per avere trovato degli alunni pazienti ed educati: “Ci siamo sentite a casa, questa comunità scolastica ci ha dato una speranza in più, dati i momenti bui che a livello globale stiamo vivendo a causa dei conflitti e dove le situazioni peggiorano di minuto in minuto, trovare delle comunità dove c’è accoglienza, come quella della Savarese, fa bene al cuore”.

Poi la Vitellaro, rivolgendosi all’Assessore comunale alla Pubblica Istruzione Giuseppe La Porta, presente alla manifestazione, ha espresso: “Abbiamo trovato Enna una città pulita, ben organizzata e ciò da siciliana mi riempie di felicità”.

La giornata si è conclusa con la messa a dimora nel giardino della scuola di un albero di ulivo, simbolo di pace e fratellanza, che verrà intitolato a una figura rilevante del territorio con apposita targa.