Enna: all’Istituto Federico II focus introduttivo al mondo vitivinicolo

Si terrà domani, giovedì 15 dicembre, presso i locali dell’Istituto IPS Federico II, il “Focus introduttivo al mondo vitivinicolo” organizzato dall’Istituto Alberghiero di Enna per i propri studenti in collaborazione con l’ONAV e “L’Azienda Agricola Vini Patrì”. L’evento avrà luogo dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e sarà coordinato dai docenti di sala e vendita, i professori Dispinseri, Lavore, Lima e Previti. L’obiettivo è quello di affiancare al programma didattico-scolastico, una propositiva esperienza di studio che dia agli studenti nozioni informative in materia vitivinicola.

L’ONAV provinciale di Enna, con sede a Nicosia, partecipa a tale iniziativa in linea con gli scopi statutari istituzionali quali la promozione della cultura del vino, del bere consapevole, la valorizzazione del patrimonio enologico italiano, oltre che la formazione continua di appassionati e professionisti competenti.

Gli interventi e la degustazione dei vini saranno curati dagli esperti Enzo Fiscella, Tiziano Burrafato e Salvo Burrafato, e ad accompagnare gli allievi nella conoscenza delle tecniche e pratiche enologiche sarà l’enologo Antonio Landolfi con la partnership dall’azienda Vini Patrì.

L’assaggio sarà accompagnato da un light lunch coordinato dai docenti Giordano e Zarcone con gli allievi del settore cucina.