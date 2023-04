Enna: all’istituto a lui dedicato giornata in memoria di Napoleone Colajanni

Verrà ricordato domani, vigilia del suo 176esimo anniversario di nascita, il grande statista ennese Napoleone Colajanni. A organizzare la quarta edizione della giornata in sua memoria sono gli studenti e i docenti dell’istituto d’istruzione superiore a lui dedicato e intitolato, il “Napoleone Colajanni” di Enna, guidato dalla dirigente scolastica Maria Silvia Messina, e che comprende il liceo classico, il liceo delle scienze umane e il liceo musicale, in collaborazione con il Centro studi Colajanni.

La manifestazione partirà alle 17 nell’auditorium della sede di via Ingrà 4 a Enna bassa e vedrà la presenza della nipote del politico, Maria Letizia Colajanni, invitata come madrina dell’evento. Interverranno Elena Gaetano Faraci e Giuseppe Astuto, entrambi professori di storia delle istituzioni politiche nella facoltà di scienze politiche dell’Università di Catania.

Nel corso nel pomeriggio avrà luogo la cerimonia di premiazione dei vincitori della terza edizione del concorso letterario “Napoleone Colajanni”, che quest’anno ha per tema “La guerra, dall’anticolonialismo all’interventismo”.

“Sono stati veramente tanti gli elaborati giunti a noi dalle scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio e anche delle scuole di Oristano – spiegano le docenti referenti della manifestazione, Francesca Milano e Tiziana Buono – abbiamo voluto attenzionare il più possibile il ruolo fondamentale dell’educazione per il superamento di comportamenti prepotenti e guerrafondai, ricordando che il nostro concittadino Colajanni con i suoi scritti analizzò le origini e le cause della guerra in chiave sociologica”.

Sulla delicata tematica del concorso letterario, lo scorso febbraio l’istituto aveva organizzato un seminario che ha coinvolto Andrea Miccichè, docente di storia dell’Università Kore di Enna, Renzo Pintus, già docente di storia e filosofia, giornalista e presidente dell’Anpi di Enna, con la speciale partecipazione di Maria Letizia Colajanni.

Agli studenti del liceo classico, liceo delle scienze Umane e liceo musicale è, infine, affidato domani il compito di curare letture ed esecuzioni musicali nel corso della manifestazione.

La partecipazione è libera.