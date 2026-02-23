Enna: all’I.C. “Neglia-Savarese” celebrata la Giornata Nazionale del Braille

PUBBLICITÀ

L’Istituto Comprensivo “F.P. Neglia – N. Savarese” di Enna ha celebrato la Giornata Nazionale del Braille a conclusione del progetto “Occhi sulle dita”, che ha coinvolto le classi prime e terze della scuola secondaria di primo grado.

Il progetto, promosso dal dirigente scolastico Maria Filippa Amaradio e condiviso dal personale docente, ha l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti sull’importanza del sistema Braille, fondamentale strumento di lettura e scrittura tattile per le persone non vedenti, in quanto consente maggiore autonomia, soprattutto nel percorso di istruzione, e offre agli alunni l’opportunità di conoscere un modo diverso di “vedere” il mondo. Le attività hanno previsto diversi laboratori, durante i quali gli studenti hanno potuto sperimentare direttamente la scrittura e la lettura in Braille.

In occasione della celebrazione si è svolta una conferenza a cui hanno partecipato oltre cento studenti accompagnati dai docenti. Sono intervenuti la dirigente scolastica Maria Filippa Amaradio, che ha accolto gli ospiti e presentato le classi coinvolte, sottolineando il valore inclusivo del Braille; Rosa Termine, docente referente del progetto, che ha evidenziato come la conoscenza di questo codice avvicini gli alunni alla realtà delle persone con disabilità visiva e favorisca una visione delle differenze come opportunità di crescita; Giuseppe La Porta, assessore comunale alla Pubblica Istruzione, che ha richiamato l’attenzione sull’importanza di sostenere i bisogni delle persone più fragili.

Hanno preso la parola anche Santino Di Gregorio, presidente della sezione ennese dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI), che ha ribadito il ruolo del Braille come strumento di emancipazione e partecipazione sociale, e Stefano Salmeri, ordinario dell’Università Kore di Enna, il quale ha raccontato la propria esperienza personale, sottolineando come la conoscenza del Braille resti essenziale anche nell’era delle tecnologie digitali. Salmeri ha inoltre ricordato il pensiero della pedagogista Maria Montessori: «Il bambino ci chiede un’unica cosa: aiutami a fare da solo».

È intervenuta anche Maria Martelli, operatrice UICI ed ex docente dell’Istituto per ciechi “Ardizzone-Gioeni” di Catania, che ha illustrato strumenti didattici specifici e ripercorso la figura di Augusto Romagnoli, insegnante e scrittore non vedente che pose l’autostima al centro della formazione delle persone con disabilità visiva. Fabrizio Russo, presidente del Consiglio d’Istituto, ha infine evidenziato l’importanza delle attività formative integrative per la crescita culturale e sociale degli studenti.

Successivamente gli alunni hanno presentato i lavori realizzati, recitato poesie e condiviso riflessioni sul tema della disabilità visiva, con una particolare attenzione a una loro compagna non vedente.

Al termine dell’iniziativa sono stati consegnati attestati di merito a tutte le classi partecipanti per l’impegno e la creatività dimostrati durante il progetto.

La giornata si è conclusa con il lancio della quinta edizione del concorso promosso dall’UICI, che vedrà gli studenti impegnati nella produzione di elaborati sul tema. La premiazione dei primi tre classificati si svolgerà nel prossimo mese di aprile, in occasione dell’assemblea dei soci della sezione UICI di Enna.