Enna: all’I.C. De Amicis il progetto “Una Bussola per il Futuro” per orientare gli studenti

PUBBLICITÀ

Una Bussola per il Futuro. Questo il titolo dell’iniziativa dell’I.C. E. De Amicis di Enna che nasce dall’idea di costruire un ponte concreto tra il mondo dell’istruzione e il tessuto professionale locale sin dalla scuola secondaria di primo grado.

PUBBLICITÀ

In questa occasione la scuola ha scelto di aprirsi alla collaborazione con il territorio secondo un modello pedagogico condiviso. L’iniziativa risiede nella co-progettazione tra l’Istituto e la società Fattore PSI, struttura multidisciplinare che fornisce servizi ad alto valore sociale.

Ogni percorso è strutturato in tre fasi: counseling, incontro con gli esperti e stage aziendale. I moduli spaziano a livello tematico dall’imprenditorialità all’informatica, dalle STEM ai beni culturali, dallo sport alla cucina e al cinema.

Il fine è quello di intercettare gli interessi e le attitudini dei singoli alunni, affinché ciascuno intraveda una possibilità di crescita con una proiezione sul prosieguo degli studi nonché di un eventuale percorso lavorativo.

Le attività si svolgeranno a partire da venerdì 27 febbraio e avranno luogo presso il Plesso Garibaldi.