Enna, all’Euroform due giornate su sicurezza e legislazione del lavoro

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Due giornate formative dedicate alla sicurezza nei luoghi di lavoro e alla legislazione sociale si sono svolte all’Euroform di Enna diretto da Cosimo Palermo con il coinvolgimento dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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Gli incontri hanno interessato gli studenti delle classi seconde e terze. Nella giornata di ieri l’attenzione si è concentrata sui temi della sicurezza nei luoghi di lavoro, mentre oggi il confronto è stato dedicato alla legislazione del lavoro.

A intervenire sono stati Massimiliano Busa, Giuseppe Di Vincenzo e Silvestro Giamblanco dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, che hanno approfondito con gli studenti gli aspetti principali legati alla prevenzione, alla tutela dei lavoratori e alla normativa di riferimento.

L’iniziativa è stata realizzata a seguito di una richiesta della scuola e rappresenta un’occasione di approfondimento su temi direttamente collegati al futuro ingresso degli studenti nel mondo del lavoro.