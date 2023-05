Enna: allerta meteo, tanti gli interventi sulle strade provinciali

Il bollettino meteo diramato ieri dalla Protezione civile ha fatto scattare l’allerta su tutto il territorio. Il personale della viabilità del Libero Consorzio Comunale di Enna, coordinato dall’ingegnere capo Giuseppe Grasso, e dal responsabile del servizio il geometra Salvatore Ragonese, da ieri è impegnato in attività di controllo e di monitoraggio in tutte le strade provinciali, dei versanti Nord e Sud.

Gli interventi hanno riguardano principalmente la rimozione di alberi che si sono riversi sulle carreggiate per le violente raffiche di vento che stanno interessando tutto il territorio creando una situazione di grave pericolo per gli automobilisti in transito.

Nel tardo pomeriggio di ieri gli uomini della viabilità sono stati impegnati nella rimozione di alberi lungo le SS.PP. 85a (Gagliano), 93 e 6 (Villarosa).

Stamani uguale intervento ha riguardato la S.P. n. 18 (Nissoria), le S.PP. 18, 85a e 34, la S.P. 33, S.p. 7b tratto Leonforte/Assoro S.P. 61 e la S.P. N. 36 (Piazza Armerina). Interventi anche nella SP 90 a ridosso della stradella di accesso al parcheggio della Villa Romana del Casale.

Visto il ballettino meteo appena diramato dalla Protezione Civile che preannuncia anche per la giornata di domani allerta arancione per il rischio idrogeologico e per il persistere di forti venti di burrasca, è stato istituito da questo pomeriggio il GSPE, il gruppo per il superamento delle emergenze, che continuerà a monitorare e a garantire gli interventi se necessari.

Della situazione emergenziale è stato informato il commissario straordinario Girolamo Di Fazio, che segue costantemente l’evolversi della situazione.

“Il gruppo per le emergenze – ha dichiarato il commissario – è già operativo, pronto ad intervenire per garantire la sicurezza nelle strade e soprattutto l’incolumità dei cittadini. Abbiamo messo in campo uomini e mezzi per fronteggiare un’ondata di maltempo eccezionale anche perchè fuori stagione. Si raccomanda molta prudenza e di mettersi in strada solo se necessario”.