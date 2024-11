Enna: all’EN.CA.NA. la “Giornata del cavallo e del bambino”

PUBBLICITÀ

Sabato 7 dicembre 2024, a partire dalle ore 10:00, l’EN.CA.NA. in Contrada Scifitello a Enna Bassa ospiterà la “Giornata del Cavallo e del Bambino”, un evento straordinario che celebra la bellezza della natura, il benessere degli animali e l’importanza del contatto tra cavalli e bambini. L’ingresso è libero e l’invito è aperto a tutti.

Organizzato dal Centro Ippico Lo Sperone, affiliato ENGEA, l’evento offre un’opportunità unica per scoprire e vivere l’EN.CA.NA, un vero e proprio polmone verde nel cuore della città. Questo spazio, dedicato alla tutela della natura e degli animali, rappresenta un rifugio dove i visitatori possono immergersi in un ambiente sereno e rigenerante.

La giornata sarà un’occasione speciale per avvicinare i bambini al mondo dei cavalli, creature affascinanti e maestose, attraverso attività coinvolgenti e formative. I piccoli partecipanti avranno la possibilità di interagire con i cavalli, apprendere le basi dell’equitazione in sicurezza e godersi un’esperienza indimenticabile.

Tra le attività proposte: conoscenza, contatto e approccio al cavallo, un primo passo per scoprire il linguaggio e il comportamento di questi magnifici animali; giro a cavallo con rilascio di attestato e foto in sella, un ricordo speciale per tutti i partecipanti; iscrizione al club equestre per chi desidera continuare l’avventura con i cavalli; tesseramento ENGEA (facoltativo) per entrare a far parte della grande famiglia degli appassionati di equitazione; giochi e area ristoro, per rendere la giornata piacevole e rilassante per tutta la famiglia.

La “Giornata del Cavallo e del Bambino” è molto più di un evento: è un momento di incontro con la natura, un’opportunità per sensibilizzare i più giovani al rispetto degli animali e per promuovere il valore terapeutico del contatto con i cavalli. L’EN.CA.NA si conferma un luogo unico, capace di offrire esperienze autentiche e significative, contribuendo al benessere della comunità e alla valorizzazione del territorio.

Per ulteriori informazioni:

https://www.instagram.com/en.ca.na?igsh=a3NoMGdycnIwcmFq

https://www.facebook.com/profile.php?id=61552719877784

Manuela Acqua