Enna: alle prossime amministrative correranno anche i Forconi

A Enna è stato costituito un comitato promotore dei Forconi, guidato dall’imprenditore agricolo Alessandro Colombo, che ha annunciato la partecipazione alle prossime elezioni amministrative.

“Siamo un gruppo di cittadini, aziende agricole e non abbandonati da tutte le forze politiche sia di destra che di sinistra – comunica Colombo attraverso un comunicato stampa – abbiamo manifestato le nostre ragioni per giorni e giorni a Dittaino, a Palermo e a Bruxelles e nessuno si è preoccupato di noi, abbiamo gridato al governo nazionale e al governo regionale le nostre ragioni che ci stanno portando progressivamente all’abbandono dei nostri terreni, i nostri prodotti non hanno più valore nei mercati e siamo nelle mani dei commercianti, della grande distribuzione e dell’importazione selvaggia dei paesi extra UE che la fanno da padroni”.

“Questo gruppo – prosegue il comunicato – ha deciso che alle prossime elezioni comunali si presenterà sotto il simbolo dei Forconi, si parte dalle elezioni comunali perché sono quelle più vicine agli agricoltori del nostro territorio, perché i Comuni e il Sindaco si debbono interessare dei nostri problemi perché sono problemi che interessano tutti quanti, dai produttori ai consumatori, tutti siamo interessati dai temi dell’agricoltura perché se muore l’agricoltura moriranno intere generazioni di giovani agricoltori che con immensi sacrifici vogliono portare avanti le loro aziende indebitate e fuori mercato”.

I componenti del gruppo rappresentato da Colombo sono stanchi “di essere presi in giro da questa classe politica incompetente e menefreghista e – conclude il comunicato – non vogliono più delegare agli altri la risoluzione dei loro problemi. Per questa ragione hanno deciso di scendere in campo direttamente e in prima persona mettendoci la faccia propria”.