Enna: all’autodromo una tre giorni di sensibilizzazione sulle patologie cardiovascolari

Al via da oggi fino a domenica all’Autodromo di Pergusa la manifestazione, a cura dell’Ente Corpo Volontari Protezione Civile di Enna, dal titolo “Usa il cuore, conosci il cuore”.

In occasione della giornata mondiale per il cuore, indetta per il 29 settembre dalla World Heart Federation, si svolgerà ad Enna, presso i paddock dell’autodromo, una tre-giorni dedicata alla sensibilizzazione per ridurre le patologie cardiovascolari. “Usa il cuore, conosci il cuore” è lo slogan che vede protagonisti ancora una volta i volontari dell’Ente Corpo Volontari Protezione Civile di Enna.

“E’ un occasione di crescita della cultura sanitaria dei nostri volontari – esprime con orgoglio il presidente della pubblica assistenza, Giuseppe Maria Vallone – i quali, ancor prima di questo evento, sono stati impegnati in un’attività di formazione per apprendere le nozioni base, indispensabili per sensibilizzare la comunità di cui loro fanno parte e sono cittadini attivi”.

L’evento è promosso da Anpas Nazionale, della quale fa parte l’Ente Corpo Volontari protezione Civile di Enna, e vede come partner diversi enti tra cui Progetto Vita Piacenza, che ha dato vita al primo progetto europeo di defibrillazione precoce, realizzato proprio per prevenire la morte improvvisa da arresto cardiaco.

E sarà proprio sull’uso del defibrillatore che si baserà l’attività promossa dalla Pubblica Assistenza di Enna. Nello specifico la tre-giorni sarà tesa a spiegare l’importanza dell’uso del defibrillatore e della pratica delle “3 semplici mosse per salvare 1a vita”.

“Siamo felici di aver aderito a questa attività proposta da Anpas Nazionale che ci vede impegnati da qualche mese in un’attività di studio e conoscenza dell’argomento – dice il direttore dell’Ente Corpo Volontari Protezione Civile di Enna, Alessandro Battaglia – e siamo ancora più contenti di avere ancora una volta la possibilità di muovere la nostra macchina organizzativa impeccabile sia per emergenze che, come questa volta, per l’organizzazione di qualcosa di bello e proficuo per la comunità di cui siamo fieri di fare parte”.

Grazie alla sensibilità e disponibilità attestata dalla Polizia di Stato che organizza la manifestazione “ICARO 23”, i volontari saranno all’interno dell’autodromo dove sono stati allestiti dei gazebo e, a tutti coloro che simuleranno l’uso del defibrillatore, sarà rilasciato un diploma informale che attesta la capacità acquisita.