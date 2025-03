Enna: all’Archivio di Stato una mostra sul Lago di Pergusa e le sue trasformazioni nel tempo

PUBBLICITÀ

In occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio in programma venerdì, presso l’Archivio di Stato di Enna (via Angelo Tranchida, contrada Santa Lucia) verrà inaugurata la mostra documentaria digitale dal titolo “Trasformazioni antropiche del territorio ennese: il Lago di Pergusa”.

Grazie ai documenti di archivio sarà possibile ripercorrere le diverse tappe nel corso del tempo: dalla bonifica voluta dal regime fascista per contrastare la malaria, fino alla costruzione dell’autodromo, un intervento che ha inciso profondamente sull’ecosistema del lago. Non mancherà un riferimento alla dimensione mitologica di Pergusa che ha fatto da scenario al celebre “Ratto di Proserpina”, rafforzando il legame tra mito e paesaggio.

L’evento includerà una mostra fotografica curata dal Circolo fotografico Siciliano dal titolo “Paesaggio dell’entroterra siciliano”, che offrirà uno sguardo diretto sui cambiamenti nel paesaggio del territorio, realizzati dall’uomo e dalla natura.

Un’occasione, quindi, per riflettere sulla tutela del paesaggio e i suoi mutamenti, rilevabili attraverso la storia e la documentazione custodita presso i nostri archivi.

Le mostre saranno fruibili dal 14 al 28 marzo lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00, martedì e giovedì dalle 9.00 alle 17.00.

