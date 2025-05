Enna: all’Archivio di Stato si apre il Festival dello Sviluppo Sostenibile

PUBBLICITÀ

In occasione del Festival dello Sviluppo Sostenibile, che si terrà dal 7 al 23 maggio in tutta Italia, mercoledì mattina presso l’Archivio di Stato di Enna si svolgerà la giornata inaugurale delle iniziative promosse dall’Istituto dal titolo “Le risorse nel territorio del Geopark”. L’evento, a ingresso libero, nasce dal desiderio di valorizzare il patrimonio culturale, ambientale e produttivo del territorio ennese attraverso un dialogo tra passato e futuro. Grazie alla collaborazione tra istituzioni, scuole, associazioni e realtà imprenditoriali locali, verranno proposte testimonianze, esperienze e percorsi didattici che mettono in luce le potenzialità del territorio, tra storia, innovazione e sostenibilità.

Le attività si collegano a tutti gli Obiettivi dell’Agenda 2030, e in particolare a: promuovere un’educazione inclusiva e consapevole, legata al patrimonio e alle sfide del presente ma orientata alle opportunità del futuro; esplorare modelli imprenditoriali sostenibili e valorizzare l’archeologia industriale; incoraggiare una visione di comunità resilienti, consapevoli del proprio valore e capaci di rigenerarsi a partire dalle proprie risorse.

Il programma di mercoledì prevede, a partire dalle ore 9:30, i saluti istituzionali della direttrice dell’Archivio di Stato di Enna, Giuliana Maria Ferrara, e del presidente del Rocca di Cerere UNESCO, Michele Sabatino. A seguire, gli interventi di Rosanna Maniscalco dell’Università degli Studi di Catania, “Il patrimonio geologico, naturale e culturale della Sicilia centrale: quali obiettivi per uno sviluppo sostenibile”; Giuseppe Maria Amato, coordinatore scientifico del Rocca di Cerere UNESCO Global Geopark, “Innovazione e sostenibilità: percorsi educativi e valorizzazione del territorio”; Silvia Turco, “Agricoltura sostenibile e grani antichi: la tradizione che nutre il futuro”; Francesco e Giuseppe Lo Gioco (Crisa – La Carta a Mano), “Dalle risorse locali a un’impresa creativa e sostenibile”, con dimostrazione pratica della produzione della carta.

Alle ore 12:00 si terrà l’inaugurazione della mostra di archeologia industriale con documenti d’epoca conservati presso l’Archivio di Stato, dal titolo “Nel respiro della terra: miniere, zolfatari e industria in Sicilia”. Alle 12:30 è prevista una degustazione di prodotti a cura del Consorzio Kore.

La mostra sarà visitabile dal 7 al 23 maggio e, attraverso fonti storiche e testimonianze d’epoca, restituisce voce e dignità alla memoria del lavoro e dell’industria zolfifera.

Un’iniziativa che vuole essere una riflessione storica sul passato industriale del territorio, con uno sguardo al futuro come strumento per costruire comunità più inclusive, consapevoli e sostenibili, in linea con gli Obiettivi dell’Agenda 2030.