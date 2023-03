Enna: all’Archivio di Stato mostra sul paesaggio

L’Archivio di Stato di Enna, in occasione della giornata nazionale del paesaggio istituita dal Ministero della Cultura con l’obiettivo di promuovere la cultura del paesaggio e sensibilizzare i cittadini sul tema, organizza una mostra dal titolo “Il paesaggio nelle carte d’archivio” che sarà visitabile dal 14 marzo al 14 aprile. La mostra è a cura della dott.ssa Delia Miceli, archivista collaboratore presso l’istituto ennese.

L’esposizione mette in luce questioni legate all’ambiente e alla tutela del territorio attraverso la documentazione conservata presso l’Archivio di Stato di Enna, in particolare nei fondi del Comune di Castrogiovanni (ora Enna), la Prefettura di Enna e di Caltanissetta e la Sottoprefettura di Piazza Armerina. I documenti testimoniano una difficile ricerca di equilibrio tra le esigenze di sviluppo economico, desiderio di modernità e la protezione delle risorse paesaggistiche a cavallo tra il XIX e il XX secolo in un territorio aspro come quello ennese.

La mostra è, inoltre, arricchita dall’esposizione di materiale librario proveniente dalla biblioteca dell’istituto. Sarà possibile visitarla lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13 e martedì e giovedì dalle 9 alle 17.