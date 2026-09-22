Enna: all’Archivio di Stato la presentazione di “Prometeico”, catalogo dedicato allo scultore Mario Termini

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Sarà presentato sabato 26 settembre, alle 10.30, all’Archivio di Stato di Enna, “Prometeico”, catalogo di opere dello scultore e pittore ennese Mario Termini. L’appuntamento rientra nel calendario di Biblioinsieme, il progetto promosso dal Comitato di Enna della Società Dante Alighieri, in collaborazione con i Comuni di Enna, Aidone, Calascibetta e Villarosa, e con il coinvolgimento di numerose realtà del terzo settore. L’iniziativa è sostenuta dalla Fondazione con il Sud e dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura. Si inserisce, inoltre, nel programma delle Giornate Europee del Patrimonio 2026 a cura dell’Archivio di Stato di Enna, quest’anno dedicate al tema “Proteggere il patrimonio. Rinnovare, resistere, reinventare”.

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A intervenire nel corso della presentazione saranno Pietro Colletta, docente dell’Università degli Studi di Palermo e presidente del Comitato di Enna della Società Dante Alighieri, Paolo Russo, storico dell’arte, e Vittorio Ugo Vicari, storico dell’arte e docente dell’Accademia di Belle Arti di Catania.

Il volume propone un percorso attraverso la lunga esperienza creativa di Termini e il suo rapporto con la materia. Nel catalogo trovano spazio il legame con la terra siciliana, la memoria e gli affetti, elementi che attraversano la produzione dell’artista e prendono forma attraverso materiali come creta, marmo e bronzo.

Mario Salvatore Termini, nato ad Asmara nel 1943, si è diplomato all’Istituto d’Arte di Palermo e ha svolto per molti anni attività di insegnamento nelle discipline artistiche. Dal 1960 ha partecipato a numerose mostre collettive nazionali e internazionali, affiancate nel corso degli anni da diverse esposizioni personali. La sua produzione comprende scultura, pittura e grafica.

Nel corso della sua attività Termini ha preso parte anche a simposi internazionali di scultura in Italia, Russia, Francia e Finlandia. Nel 2010 è stato inoltre ideatore e direttore artistico a Enna del primo Simposio di scultura in pietra Federico II, seguito l’anno successivo da una seconda edizione realizzata in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia. Centinaia di sue opere sono presenti in musei, spazi pubblici e collezioni private.

La presentazione di “Prometeico” rappresenterà dunque un’occasione per ripercorrere l’esperienza artistica di Mario Termini e approfondire, attraverso gli interventi dei relatori, i temi e i linguaggi che hanno accompagnato la sua produzione nel corso degli anni.

Ingresso libero.