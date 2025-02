Enna: all’Archivio di Stato la giornata internazionale delle guide turistiche

PUBBLICITÀ

L’Archivio di Stato di Enna, diretto dalla dottoressa Giuliana Maria Ferrara, ospiterà la Giornata Internazionale delle Guide Turistiche, organizzata dall’Associazione delle Guide Turistiche di Enna, presieduta da Sabrina Murgano.

In occasione dell’ottantesimo anniversario della Liberazione, l’iniziativa offrirà ai visitatori un percorso guidato tra documenti e racconti storici dal titolo “Enna nel periodo fascista ed il racconto dei suoi partigiani”. Sarà un’opportunità per riscoprire le storie degli uomini che hanno combattuto per la libertà e per conoscere la documentazione relativa a progetti di alcuni scorci di Enna eseguiti durante il periodo fascista, della costruzione dei rifugi antiaerei e di alcune infrastrutture urbane.

Le visite guidate gratuite si svolgeranno giovedì 20 febbraio dalle 9:00 alle 17:00 e venerdì 21 febbraio dalle 9:00 alle 14:00.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’Associazione delle Guide Turistiche di Enna all’indirizzo info@ennaguide.it o ai numeri 3338615235 – 3661076957 – 3335232930.