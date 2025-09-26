Enna: all’Archivio di Stato focus sui restauri del Monastero delle Benedettine

PUBBLICITÀ

In occasione del BiblioPride 2025, sabato 27 settembre a partire dalle ore 10:30, presso la sede dell’Archivio di Stato a Enna bassa (via Angelo Tranchida), si terrà l’incontro “Il monastero delle Benedettine a Enna: storia di interventi di restauro”. L’accesso è libero e aperto alla cittadinanza.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’Archivio di Stato, rientra nel calendario di Biblioinsieme, il progetto promosso dal Comitato di Enna della Società Dante Alighieri, in collaborazione con i Comuni di Enna, Aidone, Calascibetta e Villarosa, e con il coinvolgimento di numerose realtà del terzo settore. L’iniziativa è sostenuta dalla Fondazione Con il Sud e dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura.

L’appuntamento approfondisce gli interventi di restauro che stanno interessando il Monastero delle Benedettine ubicato nel centro storico della città. I relatori saranno l’architetto Giovanni Contino e l’architetto Roberta Russo.

In apertura, i saluti della dott.ssa Giuliana Maria Ferrara, direttrice dell’Archivio di Stato di Enna, e del dott. Antonino La Rocca, vicepresidente del Comitato di Enna della Società Dante Alighieri.