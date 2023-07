Enna: all’Al Kenisa “Gaetano Memorial, poesie per la Dora”

Domani, sabato 8 luglio, alle ore 19 si terrà all’Al Kenisa di Enna, con ingresso libero, il “Gaetano Memorial” con la presentazione del disco in edizione limitata “Poesie per la Dora” a lui dedicato, e con il live in due atti. La serata è ideata e organizzata da Ivan Catalano e isole aps, in collaborazione con Radiobluenote e con il supporto di Garage Arts Platform.

PUBBLICITÀ

Il disco recita la dedica a Gaetano Catalano, scomparso improvvisamente nel maggio del 2021, un omaggio alla sua permanenza su questa terra, a Torino e ai ricordi intimi che il fratello Ivan Catalano, curatore e cofondatore di isole aps, ha con Gaetano sin dai tempi in cui abitavano insieme nella loro stanza a Enna, città dove sono nati e cresciuti, prima di trasferirsi a Torino entrambi. Ivan Catalano ha iniziato ad avvicinarsi alla musica proprio grazie all’ascolto dei dischi di suo fratello il quale sarà colui che gli regalerà i primi giradischi permettendogli di iniziare la sua carriera da dj.

PUBBLICITÀ

Alle 19 la serata si aprirà con il live set SP404 di Davide Bava, seguito alle 19:30 dal primo atto del live “Poesie per la Dora” con Davide Bava, Brownie e Tito Sherpa di Radioblunote (hip hop / jazz), a cui seguirà il secondo atto alle 21:30.

Il progetto musicale “Poesie per la Dora” nasce nell’ambito di Era Aurora, spazio creativo con sede sul lungo Dora Napoli a Torino, ideato nel 2017 da Davide Bava. Sperimentazione, rap roots e un laboratorio di poesia condiviso: il terreno è proficuo, versi e beats di Davide Bava, con i contributi di Chiara De Cillis, Brownie e Tito Sherpa e gli scratches di Gibbo, danno vita al componimento lirico Poesie per la Dora, un elogio alle storie dei margini, una dedica sonora e poetica che uscirà nel novembre del 2019 in musicassetta autoprodotta per Radiobluenote, l’etichetta indipendente ideata da Davide Bava.

Dalla versione remastered di Poesie per la Dora, arricchita da due bonus tracks, nasce l’edizione limitata, prodotta da Ivan Catalano, uscita nel maggio 2023, prima release dell’etichetta di isole.

L’edizione limitata è frutto di un lavoro di collaborazione tra isole aps, il grafico Roberto Necco aka elyron e Archivio tipografico. La nuova copertina disegnata e realizzata per l’occasione da elyron, è stata stampata utilizzando tecniche e metodi di stampa tradizionali nel laboratorio di Archivio tipografico.

Inoltre, l’edizione è arricchita da una stampa serigrafata che riproduce l’immagine di copertina di Poesie per la Dora, nella sua prima edizione del 2019 per Radiobluenote.