La pioggia caduta violentemente nel pomeriggio odierno su Enna ha causato non pochi problemi a Pergusa. La via che porta alle piscine è stata, infatti, completamente allagata. L’acqua ha superato gli 80 centimetro di altezza e ha praticamente allagato le numerose auto in sosta.

I Vigili del Fuoco sono ancora a lavoro, coadiuvati dalla Protezione civile, con le idrovore nel tentativo di ripristinare la normalità. Gli ospiti della piscina comunale sono stati fatti evacuare.