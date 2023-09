Enna: alla torre “Umbilicus, viaggio fantastico alla ricerca del fantasma di Federico II”

PUBBLICITÀ

Enna non solo come centro geografico della Sicilia ma anche e soprattutto come centro culturale, almeno per una notte: sabato alla Torre di Federico II per “Umbilicus – viaggio fantastico alla ricerca del fantasma di Federico II”.

“Un progetto che ha coinvolto centinaia di ragazzi per mesi, prima per la ricerca e poi sul set, e che come Comune abbiamo sposato integralmente – fa sapere Giuseppe La Porta, assessore alla cultura di Enna -. È importante mettere in campo progetti che vadano al di là della didattica ordinaria, che abbraccino l’educazione non formale, che educhino al bello. Sono convinto, inoltre, che sono occasioni in cui possiamo far capire ai nostri ragazzi che una passione, se adeguatamente indirizzata e qualificata, può anche diventare un lavoro”.

Durante la serata, in cui la torre sarà protagonista, sarà proiettato il documentario “L’ombelico della Sicilia” del regista e sceneggiatore Nello Correale insieme con gli studenti degli istituti ennesi Colajanni, Santa Chiara e Neglia.

“Con le colleghe dirigenti abbiamo creduto nella validità della proposta, coordinata da Davide Vigore, ex alunno del liceo delle Scienze Umane (allora liceo socio psico pedagogico) e oggi giovane regista che ha maturato la passione per il cinema proprio nel nostro istituto – fa sapere la dirigente dell’istituto Colajanni, professoressa Maria Silvia Messina, che è anche scuola capofila del progetto con il liceo delle scienze umane -. Davide Vigore oggi, nonostante la giovane età, ha già vinto un nastro d’argento, ha partecipato due volte al festival di Venezia. Vogliamo dare questi esempi ai nostri studenti”.

Il 30 settembre, anche attraverso una collaborazione con “Vie dei tesori”, sarà possibile accedere all’interno della torre fino alle 23,30, mentre gli studenti del liceo musicale suoneranno dal vivo la colonna sonora del cortometraggio.

Il progetto “Cinema di periferia”, iniziato a marzo e che si concluderà proprio con la presentazione alla città del documentario con proiezioni dalle 20:30 e ogni ora fino a chiusura, è stato finanziato grazie al piano nazionale Cinema e immagini per la scuola promosso da MiC e MiM. La serata sarà a cura di Onirica e Visco con il patrocinio del Comune di Enna.

“Cinema, voci, musica e video mapping per una didattica innovativa e una scuola capace di suscitare nei propri studenti interesse e attenzione, grazie all’uso di nuovi linguaggi”, conclude la dirigente del Colajanni.