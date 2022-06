Enna: alla Scuola Aleteia corsi sulla stimolazione basale

La scuola Musica Ribelle Aleteia diretta dal professore Tullio Scrimali nelle prossime settimane presenta due interessanti corsi di formazione. Il primo di base, il secondo di approfondimento sulla stimolazione basale. I due weekend si terranno entrambi a Enna in via Dante n°1 presso l’auditorium Vittorio Guidano. Il corso di formazione si articolerà in due weekend: quello di primo livello si terrà 10/11/12 giugno (9-13/14:30-18:30 e domenica 9-13); quello di secondo livello il 15/16/17 luglio.

A curare i due importanti appuntamenti Dora Messina, dottoressa in Pedagogia e in Psicologia, specializzata in Pedagogia Clinica e Mediazione Famigliare, docente per la Stimolazione Basale in Pedagogia e Terapia e accreditata presso “lnternational Fordervrein Basalestimulation©️ e.V.”

Cos’è la Basale Stimulation? La Basale Stimulation è un modello concettuale assistenziale, pedagogico e terapeutico destinato a persone che presentano importanti deficit sensoriali e percettivi, indistintamente dalla loro età. Il modello concettuale e la pratica sono stati elaborati da Andreas Fröhilic negli anni ’70, lavorando con bambini affetti da disabilità psichiche e fisiche molto gravi.

A chi è rivolto? La Stimolazione Basale è un approccio pratico per educatori, pedagogisti, insegnanti, insegnanti di sostegno, personale medico e paramedico, psicologi, terapisti occupazionali, fisioterapisti, logopedisti, psicomotricisti, musico terapisti e arte terapeuti, Osa, etc. che permette già dopo la formazione di mettere in pratica quanto appreso.

Esperienze pratiche, riflessione individuali e di gruppo, oltre a esposizione concetti e visione video. La formazione completa teorica e pratica di stimolazione basale si articola – come già detto – in due livelli: il corso di base (22 ore) mira a sensibilizzare le problematiche ed i bisogni delle persone con grave disabilità. Propone argomenti quali il concetto della stimolazione basale, lo sviluppo del bambino dalla vita intrauterina alla nascita, le posture facilitanti, le proposte somatiche, vestibolari, vibratorie, l’importanza dell’ambiente, il concetto dell’ambiente basale. Il corso di approfondimento (20 ore) è un corso integrativo incentrato sulla comunicazione ed in cui vengono trattati ed ampliati argomenti quali la comunicazione con le persone con disabilità grave, il tocco professionale, il dialogo somatico, il dialogo vestibolare, il dialogo vibratorio, la stimolazione orale, la progettualità educativa. È possibile approfondire argomenti scelti con successivi seminari giornalieri di 7-8 ore. Alla fine del corso verrà rilasciato ad ogni partecipante attestato di partecipazione che ha valenza europea nel campo della Basale Stimulation.

Per info contattare la segreteria al numero 095-7127747 tutte le mattine dal lunedi al venerdì. Direttore e coordinatore della didattica Fabio Mirisola, telefono 320.5723949 (previo messaggio), e.mail fabiomirisola@virgilio.it.