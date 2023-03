Enna: alla Sala Cerere si presenta il libro “La Pasqua in Sicilia”

Lunedì alle ore 18, presso la Sala Cerere di Enna, sarà presentato il libro dal titolo “La Pasqua in Sicilia” di Francesco Luca Ballarò e Francesco Daniele Miceli, Bonfirraro Editore. Interverranno l’editore Salvo Bonfirraro, il presidente del collegio dei rettori delle confraternite di Enna Mario Cascio, William Tornabene che ha curato la prefazione al libro, e la presidente della Pro Loco di Enna Gioia Pugliese. Letture a cura di Liboria Cammarata, modera l’incontro la giornalista Angela Montalto.

Nove itinerari, uno per provincia, alla scoperta dei più bei riti della Settimana Santa siciliana: dalle storiche confraternite di Enna e i suoi meravigliosi e storici riti, alle grandi Vare di Caltanissetta, dai misteri di Trapani ed Erice alle Varette di Messina e Barcellona Pozzo di Gotto, dalle maschere dei diavoli di Prizzi, ai colorati costumi dei Giudei di San Fratello.

“Un libro che siamo davvero contenti di aver pubblicato – comunica uno dei due autori, Francesco Luca Ballarò – anche grazie al supporto di decine di fotografi professionisti e amatoriali, nella speranza che possa riaccendere non solo la devozione religiosa, ma anche la curiosità di riscoprire luoghi e costumi che appartengono alla memoria collettiva, di un’isola in cui la Pasqua è così sentita e che vale la pena di conoscere, rispettare e valorizzare. Grazie all’amministrazione comunale, alla Pro Loco Enna Proserpina e a Rubrica Sicilia per il loro supporto”.