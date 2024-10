Enna: alla Sala Cerere si presenta “Destinazione speranza” di Vito Mancuso

PUBBLICITÀ

Sabato alle ore 17:30, presso la Sala Cerere di Enna, si terrà, alla presenza dell’autore, la presentazione dell’ultimo libro del teologo, filosofo e saggista Vito Mancuso, dal titolo “Destinazione speranza” (Garzanti, 2024), uscito il 15 ottobre. L’evento è a cura dell’Associazione Amici della Festa del Libro Il Sasso nello Stagno, in collaborazione con il Comitato di Enna della Società Dante Alighieri. Dialogherà con l’autore Pietro Colletta, docente dell’Università Kore e presidente della locale sezione della Società Dante Alighieri.

“In un presente dominato da terribili conflitti, disastri ambientali e inquietudini diffuse, guardare al futuro con ottimismo sembra un’impresa sempre più ardua – comunica l’associazione Amici della Festa del Libro – ripiegandosi su se stesso, l’uomo sta a poco a poco perdendo la speranza in un domani migliore. Viene dunque da chiedersi: «Che cosa posso sapere? Che cosa devo fare? Che cosa mi è lecito sperare?». Cercando di rispondere a queste tre fondamentali domande, formulate per la prima volta dal filosofo Immanuel Kant, Vito Mancuso ci guida alla ricerca del significato più profondo e autentico della nostra vita. Togliendo alla ragione ogni pretesa di possedere un sapere su Dio e sull’avvenire, ‘Destinazione speranza’ rifonda il senso della nostra esistenza su un presupposto inedito e dirompente: la libertà di obbedire. Se saremo in grado di essere noi stessi in relazione con gli altri, di resistere all’egoismo favorendo la solidarietà, di ridare valore alla dimensione morale al fine di agire con responsabilità, allora non tutto sarà perduto: solo così, infatti, potremo definirci donne e uomini davvero liberi e guardare con speranza, ragionevole e fondata, al futuro che ci attende”.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.