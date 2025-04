Enna: alla Sala Cerere la VI Giornata in memoria di Napoleone Colajanni

PUBBLICITÀ

Martedì 29 aprile alle ore 17:00 nella Sala Cerere di Enna sarà celebrata la sesta giornata in memoria di Napoleone Colajanni e la V Edizione del Concorso Colajanni. A darne comunicazione la dirigente dell’IIS N. Colajanni, Prof.ssa Maria Silvia Messina, e le referenti della Biblioteca e del Centro Studi Napoleone Colajanni Prof.ssa Tiziana Buono e Prof.ssa Francesca Milano.

Quest’anno la Giornata in memoria di Napoleone Colajanni e il relativo concorso si focalizzeranno sulla tematica dal titolo “Oltre il Meridionalismo vittimista”. Tale tema, in linea con il meridionalismo progressista del nostro illustre concittadino, mira a superare l’atteggiamento di rassegnazione e vittimismo meridionalista, lottando per l’emancipazione sociale, economica e politica della nostra Isola.

Quest’anno interverrà uno studioso di fama internazionale, il maggiore esperto sulla figura di Napoleone Colajanni: il Prof. Jean-Yves Frétigné.

Jean-Yves Frétigné è Agrégé di storia, Docteur presso l’Istituto di Studi Politici di Parigi. Già Membro dell’Ecole Française di Roma, è attualmente Maître de Conférences in Storia all’Università di Rouen. Presidente della società degli studi francesi sul Risorgimento italiano, ha scritto numerosi saggi e volumi su temi di storia politica, storia culturale e storia delle idee, in particolare sul Risorgimento italiano, sulla costruzione dello Stato in Italia, sulla Questione Meridionale, sui rapporti tra Francia e Italia tra Ottocento e Novecento. Si occupa soprattutto di storia delle idee e delle dottrine politiche. Oltre a più di un centinaio di articoli in riviste scientifiche francesi e italiane, ha diretto 12 libri e numeri speciali di riviste. Autore di dieci monografie e oltre cento articoli e saggi, tra cui la biografia di Mazzini, Gentile e Gramsci. L’interesse per la Sicilia ha visto nascere due opere, “La Sicilia, una grande civiltà che ha plasmato l’Europa” e “La Storia della Sicilia da Odisseo ai giorni nostri” che, tradotto in lingua italiana, è stato presentato a Enna come prima tappa in Sicilia.

I suoi decennali studi su Napoleone Colajanni hanno portato alla pubblicazione di due libri: “Biografia intellettuale di un protagonista dell’Italia Liberale: Saggio sulla cultura politica di Napoleone Colajanni, sociologo e deputato siciliano al tempo del positivismo” (1860-1903) e l’opera “Dall’ottimismo al pessimismo: itinerario politico ed intellettuale di Colajanni, dalla svolta liberale al fascismo” (1903-1921).

Il suo ultimo libro, uscito dieci giorni fa, è un’analisi della mafia siciliana pubblicata dall’editore parigino francese Fayard sotto il titolo “Histoire de la mafia. Au-delà des préjugés”. In questo libro evoca e cita il “Centro Studi Napoleone Colajanni” dell’IIS Napoleone Colajanni di Enna.

Durante la manifestazione sarà consegnata agli eredi presenti in sala una targa ricordo in memoria della Prof.ssa Maria Letizia Colajanni, nipote dell’illustre concittadino. Saranno inoltre premiati i vincitori del concorso delle categorie adulti, alunni di scuola secondaria di secondo grado e alunni di scuola secondaria di primo grado che hanno partecipato alle tre sezioni di poesia, narrativa e multimediale.

La serata sarà allietata da musiche a cura del Liceo Musicale dell’IIS N. Colajanni.