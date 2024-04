Enna: alla Sala Cerere incontro con Ugo Mattei e Maurizio Davi

PUBBLICITÀ

Venerdì alle ore 18 presso la Sala Cerere di Enna si terrà un incontro sul tema giuridico-finanziario dal titolo “La conoscenza applicata come bene comune”. Si tratta di un dialogo pubblico e partecipato fra l’economista finanziario indipendente Maurizio Davi e il giurista Ugo Mattei.

Il dialogo ripercorrerà i temi relativi a varie fibrillazioni geopolitiche (Twin Towers, default Lehman Brothers, “spread” Italia, Covid 19, guerra Ucraina-Russia e Palestina-Israele) che si sono susseguite nel primo quarto del ventunesimo secolo, discutendone le implicazioni che hanno avuto su famiglie e imprese italiane, in particolare relativamente a trasferimenti di ricchezze e disuguaglianze economiche crescenti, utilizzo della statistica come strumento di comunicazione al fine di indirizzare i comportamenti e le decisioni, modifiche delle norme giuridiche e impatti sulla legalità.

Gli argomenti saranno trattati in prevalenza con l’utilizzo di grafici al fine di facilitare il trasferimento delle informazioni e consentire a tutti di notare le potenziali relazioni causa-effetto. Al termine della presentazione si rifletterà sulle strategie possibili per mitigare l’impatto sulle famiglie e le imprese italiane anche in vista di prossime situazioni di crisi.

A latere dell’iniziativa sarà possibile sottoscrivere la proposta di legge di iniziativa popolare per il riconoscimento dello Stato Palestinese da parte dello Stato Italiano.

La serata è organizzata da Metamorfosi insieme a Generazioni Future.