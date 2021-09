Enna: alla Pro Loco la mostra fotografica “Adfectus”

Dal 4 al 17 ottobre, presso la sede della Pro Loco di Enna all’interno del Castello di Lombardia, si terrà la mostra fotografica “Adfectus” di Giuseppe Giancarlo Calascibetta. Un evento patrocinato dalla Pro Loco guidata da Gioia Pugliese e dal Comune di Enna, un’iniziativa che ha ottenuto il riconoscimento nazionale dalla FIAF, la Federazione Italiana Associazioni Fotografiche.

L’artista fotografo Giuseppe Calascibetta ha ottenuto otto premi di fotografia e ha realizzato diverse mostre ed esposizioni a Milano, Firenze, Roma, Casale Monferrato, Palermo, Caltanissetta, Riesi e Mazzarino. Ha pubblicato il suo reportage fotografico nel libro “COVID Life”, la vita ai tempi del Coronavirus, lavoro patrocinato dal Rotary Club Valle del Salso diretta dal ex presidente Filippina Romano. Proprio quest’anno la sua opera fotografica “La Ballerina del tempo” è stata pubblicata sul catalogo d’arte “L’Arte in quarantena” edito dalla Mondadori e TGCOM24. La stessa opera è apparsa in tv ed esposta alla Milano Art Gallery e all’Università IULM di Milano. Alcune sue foto su Riesi sono state pubblicata su Storica del National Geographic. Ha, inoltre, ottenuto il Premio Dante Alighieri conferito dal mensile “Cultura e Identità” allegato del quotidiano “Il Giornale” ed è stato inserito nell’Enciclopedia dell’arte contemporanea a cura di Jean François Pugliese Bachis.

“Voglio ringraziare la Pro Loco di Enna per avermi accolto per realizzare la mia personale fotografica – ha dichiarato il fotografo -. Ho scelto come titolo la parola latina Adfectus che significa emozioni, usata dallo stesso Seneca. L’emozione è l’elemento distintivo di ogni essere vivente che gli ultimi tempi noi esseri umani stiamo dimenticando anteponendolo ad altri valori materialistici e capitalistici. Stiamo dimenticando le nostre emozioni, i rapporti con gli altri uomini e il rispetto per il nostro ambiente. Ecco che in questa mostra – conclude Calascibetta – voglio raccontare il valore delle emozioni della donna, musa ispiratrice di molti poeti e cantanti, che esprime il valore della sensibilità, della bellezza e della nostra umanità”.

La mostra fotografica sarà visitabile dalle ore 10 e alle ore 19.