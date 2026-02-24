Enna: alla parrocchia Sant’Anna una settimana di esercizi spirituali aperta alla comunità

PUBBLICITÀ

Anche quest’anno, nella prima settimana di Quaresima, la parrocchia Sant’Anna di Enna bassa propone una settimana di esercizi spirituali aperta a tutta la comunità. L’iniziativa si presenta come un percorso di riflessione e preghiera condivisa, articolato in momenti di ascolto e approfondimento. Il tema scelto per il 2026 è: “Beati gli operatori di Pace”.

«In un tempo segnato dalla violenza e dalla sopraffazione – dichiara il parroco, don Giuseppe Fausciana – abbiamo pensato, insieme al Consiglio pastorale, di soffermarci sull’urgenza della pace. La corsa al riarmo preoccupa, e non poco. L’atteggiamento guerrafondaio, in tutti i modi in cui si manifesta, lacera la comunità internazionale e penetra anche nei nostri linguaggi quotidiani. Sentiamo il bisogno di tornare alla radice evangelica della pace».

A guidare le catechesi e gli incontri saranno diversi relatori provenienti da ambiti ecclesiali, accademici e pastorali: suor Maria Grazia FMA, religiosa delle Figlie di Maria Ausiliatrice; il professor Piero Cavaleri, psicologo e psicoterapeuta; Sebastiano Fascetta, impegnato nella pastorale familiare e nella formazione delle coppie; monsignor Sergio Pagano, Prefetto emerito dell’Archivio Apostolico Vaticano.

Il programma prevede, ogni sera fino a venerdì, la celebrazione della Santa Messa alle ore 18:30 seguita dalla catechesi alle ore 19:00.

Gli incontri sono aperti a tutta la cittadinanza, con la partecipazione di fedeli, famiglie, giovani e operatori pastorali, nonché di chiunque desideri prendere parte a un momento di riflessione nel periodo quaresimale.