Enna: alla Mondadori Giulia D’Anca presenta “Camminamento”

Sabato 7 marzo alle 18.00 la Libreria Mondadori di Enna (via Roma 249) ospita un incontro dedicato alla poesia con la presentazione di “Camminamento” (Carabba editore), libro della poetessa Giulia D’Anca. A dialogare con l’autrice sarà Paolo Garofalo, ex sindaco della città e presidente del Centro Studi Med. Mez. Napoleone Colajanni.

Nel corso dell’appuntamento si parlerà di poesia, di scrittura e del percorso umano e interiore raccontato nella raccolta. Giulia D’Anca, catanese, si distingue per una scrittura limpida e intensa, capace di intrecciare emozione e rigore stilistico. Laureata in Sociologia all’Università Kore di Enna, unisce alla profondità del pensiero sociale una raffinata sensibilità letteraria.