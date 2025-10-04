Enna: alla Kore Shigeru Ban riceve il Gogòl

PUBBLICITÀ

Presso l’Auditorium “A. Scelfo” del Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università Kore di Enna si è svolta una Lectio Magistralis dell’archistar di fama mondiale Shigeru Ban, promossa dal prof. Maurizio Oddo, Coordinatore del Corso di Laurea in Architettura.

L’evento ha visto la partecipazione delle autorità accademiche dell’Ateneo, che hanno portato i loro saluti istituzionali, sottolineando il valore della presenza di un protagonista assoluto della scena architettonica internazionale.

Shigeru Ban, Premio Pritzker 2014 e riconosciuto a livello globale per le sue soluzioni innovative e sostenibili, ha raccontato alcune delle sue opere più iconiche, realizzate in diversi Paesi, in cui il riciclo dei materiali, l’uso del cartone e del legno diventano strumenti di architettura sociale e resiliente. Nel suo intervento, l’architetto ha ribadito la sua missione: «Oggi io voglio costruire per chi ha perso la casa», un impegno che lo ha reso punto di riferimento nelle aree colpite da catastrofi naturali ed emergenze umanitarie.

A conclusione della Lectio, il prof. Maurizio Oddo, insieme a Mauro Todaro, fondatore del progetto Gogòl – Omaggio al Sorriso, ha voluto suggellare la giornata con un momento altamente simbolico: la consegna del Gogòl n. 3009 e del relativo attestato con motivazione , con cui Shigeru Ban è stato riconosciuto Ambasciatore del Sorriso nel Mondo.

Il Gogòl, oltre ad essere un simbolo, è oggi un movimento e una filosofia che accomuna migliaia di persone, organizzazioni e comunità. Il Sorriso diventa motore che riconosce e valorizza storie autentiche, capace di generare relazioni vere e di costruire fiducia.

La cerimonia, celebrata nella Giornata Mondiale del Sorriso, ha rafforzato il legame tra l’architettura intesa come strumento di rinascita e il messaggio universale di Gogòl, fondato su positività, resilienza e speranza.

Con questa consegna, il progetto Gogòl aggiunge una nuova pagina alla sua missione internazionale, che già conta migliaia di ambasciatori nel mondo, uniti dal desiderio di diffondere sorrisi e costruire legami di valore.