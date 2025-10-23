Enna, alla Kore la 10ª edizione degli “Incontri Mediterranei di Igiene Industriale”

PUBBLICITÀ

Nelle giornate del 23 e 24 ottobre, presso l’Auditorium Scelfo dell’Università di Enna “Kore”, a partire dalle 9.00 avrà luogo la 10a edizione degli “Incontri Mediterranei di Igiene Industriale” organizzata dalla sezione SUD di AIDII (Associazione Italiana degli Igienisti Industriali e Ambientali), presieduta al prof. Ermanno Vitale, professore di Medicina del Lavoro presso l’Università di Enna “Kore” e Direttore dello S.Pre.S.A.L. ASP di Enna.

L’evento vedrà la partecipazione di relatori italiani e internazionali provenienti dal mondo delle università, della ricerca e delle imprese.

“L’igiene industriale – comunica lo S.Pre.S.A.L. ASP di Enna – è la disciplina tecnico-scientifica che si occupa di identificare, valutare e controllare fattori di rischio presenti nei luoghi di lavoro che possono influire sulla salute e sul benessere dei lavoratori. L’approccio multidisciplinare e internazionale del congresso, vuole creare un momento di arricchimento e contaminazione tra le diverse professionalità coninvolte, partendo da background differenti”.