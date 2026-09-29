Enna, alla Kore focus su affido familiare e accompagnamento all’autonomia

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Rafforzare le competenze dei Comuni siciliani e potenziare la capacità di intervento dei servizi sociali territoriali sul tema dell’affido familiare e dell’accompagnamento all’autonomia. È questo l’obiettivo del seminario regionale che si svolgerà giovedì 1° ottobre 2026, a partire dalle 8,30, all’Università Kore di Enna (Auditorium Colajanni, plesso A – Rettorato).

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L’evento è organizzato da Anci Sicilia e dal Cnca (Coordinamento nazionale comunità accoglienti) e si inserisce all’interno del progetto “In-Tessere – Sostenere il diritto alle relazioni familiari dei minorenni migranti”, finanziato dal Fondo asilo, migrazione e integrazione (Fami) 2021-2027, in partnership con Refugees Welcome Italia, Fondazione Don Calabria e altre importanti realtà del settore.

Al centro dei lavori ci sarà l’approfondimento degli aspetti giuridici, organizzativi e finanziari legati alla tutela dei minori, con una particolare attenzione ai minori stranieri non accompagnati (Msna) e all’attivazione di percorsi integrati per il supporto e l’inclusione dei neo maggiorenni che escono dai circuiti di accoglienza.

La giornata si aprirà con i saluti istituzionali di Paolo Amenta, presidente di Anci Sicilia, Maria Stefania Marino, vicesindaco di Enna, Cataldo Salerno, presidente dell’Università Kore e Giuseppe Ciulla, presidente dell’Ordine degli assistenti sociali della Regione siciliana.

L’introduzione dei lavori sarà invece affidata a Mario Emanuele Alvano, segretario generale Anci Sicilia, e Piero Mangano, vicepresidente Cnca. Il convegno sarà moderato dalla giornalista Pierelisa Rizzo.