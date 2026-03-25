Enna: alla Galleria Civica l’incontro politico “Una cosa di sinistra”

49 minuti ago
Una cosa di sinistra
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Sabato 28 marzo, alle ore 16.00, la Galleria Civica di Enna ospiterà “Una cosa di sinistra”, un incontro politico dedicato ai temi che interessano il Mezzogiorno e il Paese.

L’appuntamento prenderà spunto dalla Sicilia per affrontare questioni come spopolamento, disuguaglianze, beni comuni, classi dirigenti, sviluppo, divari territoriali e futuro delle nuove generazioni.

Il confronto si articolerà attorno a quattro temi principali: la nuova questione meridionale, il rapporto tra sottosviluppo e governo dei territori, lo sviluppo regionale tra Europa e amministrazione locale e il ruolo della Sicilia nel Mediterraneo.

All’incontro parteciperanno amministratori, dirigenti politici e ospiti nazionali, tra cui Giuseppe Provenzano e Roberto Speranza. Previsti anche i saluti di Stefania Marino e Anthony Barbagallo.

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