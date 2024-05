Enna: alla cooperativa sociale “La Contea” il Premio Pino Grimaldi

PUBBLICITÀ

Domenica 12 maggio il Club Lions di Enna ha festeggiato in un noto locale di Pergusa la sua 61ma Charter Night. Massiccia la partecipazione dei soci che, pur nella gioiosa atmosfera che la circostanza imponeva, non hanno potuto non rivolgere il loro pensiero al prof. Pino Grimaldi, promotore e primo fondatore del Lions ennese, presidente internazionale nell’anno sociale 1994/95, scomparso nel gennaio scorso, alla cui memoria è stata dedicata la serata.

Presenti le seguenti autorità lionistiche: l’avv. Giovanni Galanti, presidente della zona 23, alla quale il Club di Enna appartiene; il dott. Calogero Pernaci, presidente della IX Circoscrizione; l’avv. Antonio Bellia, coordinatore distrettuale del Global Membership Team; il prof. dott. Mario Palmisciano, governatore incoming del Distretto 108YB (Sicilia); l’avv. Salvo Giacona, past governatore del Distretto 108 YB, già presidente del Consiglio dei Governatori, insignito con il più alto dei riconoscimenti internazionali Lions di Good Will Ambassador.

Il programma della Charter è stato articolato in tre fasi: la presentazione di tre nuovi soci, la dottoressa Letizia Galtieri, l’avvocato Laura Marsala e il dottor Ermanno Galvagno; la consegna del Labaro del Presidente Internazionale, prof. Pino Grimaldi, al Comitato delegato alla cura dell’Archivio omonimo, che ha sede a Enna; la consegna del “Premio Pino Grimaldi – L’Eccellenza della Filantropia”, alla sua prima edizione, istituito dal Club di Enna, alla Cooperativa sociale “La Contea”, che si è distinta in modo esemplare nelle attività di assistenza, aiuto, inclusione e valorizzazione delle risorse di soggetti diversamente abili della comunità locale. Il premio è stato consegnato dal dottor Luigi Grimaldi, figlio del professor Pino Grimaldi, alla presidente della cooperativa, dottoressa Vanessa Mancuso, e al dottor Flavio Giaimo, anch’egli responsabile della cooperativa. E’ stato anche proiettato un filmato documentativo del lavoro svolto dalla cooperativa sociale.

A chiusura il momento conviviale, allietato dalle note del pianoforte suonato dal maestro Laurella, ha, ancora una volta, messo in luce la vitalità del Club di Enna che “riesce – come rappresentato dal presidente, dottor Romano Amico – a ben coniugare attività di servizio, partecipazione sociale, crescita interna e garbato diletto”.