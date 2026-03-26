Enna, alla Chiesa dei Cappuccini lo spettacolo “Passio Siculorum”

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Bottega Culturale – Isole dell’entroterra siciliano presenta “Passio Siculorum”, spettacolo musicale e performativo ideato e interpretato da Davide Campisi.

L’appuntamento è in programma il 27 marzo alle ore 20.00 presso la Chiesa dei Cappuccini di Enna.

“Passio Siculorum” propone un percorso musicale che prende spunto dalla cultura siciliana, rielaborata attraverso linguaggi contemporanei. Sul palco, insieme a Davide Campisi (percussioni e voce), saranno presenti Mariano Di Stefano (chitarra classica, voce), Gaetano Fontanazza (chitarra elettrica, suoni elettronici ambient, voce) e Andrea Ensabella (fonico).

Lo spettacolo unisce musica e performance in una proposta artistica che richiama temi legati alla tradizione e alla spiritualità.

La prenotazione è obbligatoria al numero 0935 40573. È previsto un contributo di 10 euro.