Enna, alla Casa di Comunità assistenza senza attese per una bambina di sei anni

PUBBLICITÀ

Una bambina di sei anni si è presentata ieri presso l’ambulatorio infermieristico della Casa di Comunità di Enna per una prestazione tanto semplice quanto significativa: la rimozione di alcuni punti di sutura dalla nuca.

PUBBLICITÀ

Accompagnata dalla ricetta del proprio medico curante, la piccola paziente è stata accolta dagli infermieri in servizio, che si sono presi cura di lei con la massima disponibilità e senza alcuna attesa.

PUBBLICITÀ

Un episodio che, nella sua quotidianità, racconta meglio di molti documenti ufficiali come dovrebbe funzionare l’assistenza di prossimità presso le CDC.

L’ambulatorio infermieristico rappresenta infatti uno dei tasselli centrali del nuovo modello organizzativo che le case di comunità sono chiamate a incarnare. Prestazioni come medicazioni, rimozione di punti di sutura, terapie iniettive e controlli di base trovano in queste strutture una sede dedicata, di facile accesso, sollevando i cittadini dalla necessità di rivolgersi al pronto soccorso per esigenze che non richiedono il contesto dell’emergenza.

È un cambiamento che produce un duplice beneficio. Da un lato alleggerisce i reparti di emergenza-urgenza, troppo spesso congestionati da accessi impropri che ne rallentano l’attività e ne saturano le risorse. Dall’altro avvicina concretamente il servizio sanitario agli assistiti, riducendo i tempi, le distanze e i disagi, e restituendo all’assistenza territoriale quel ruolo di primo riferimento che le compete.

La vicenda della bambina assistita a Enna è in questo senso esemplare. Nessuna fila, nessuna trafila burocratica, soltanto una prestazione erogata velocemente con competenza e attenzione, nel luogo giusto e nel tempo giusto.

Vale la pena ricordare che il servizio non è limitato al capoluogo. In tutta la provincia di Enna sono attive quattro case di comunità dotate di ambulatorio infermieristico, ciascuna pensata per garantire una copertura diffusa del territorio. Tutte le informazioni utili — orari, sedi, modalità di accesso e tipologie di prestazioni erogate — sono facilmente reperibili sul sito internet aziendale, dove è sufficiente cercare la voce “CDC ambulatorio infermieristico” o navigare nella sezione “strutture” per ottenere un quadro completo dei servizi disponibili. Uno strumento che consente ai cittadini di orientarsi con autonomia e di rivolgersi alla struttura più vicina alle proprie esigenze.

“Un doveroso ringraziamento va agli infermieri che prestano servizio nelle Case di Comunità – ha precisato il Direttore Generale Mario Zappia – il loro contributo, assieme a quello di tutti i professionisti della sanità coinvolti, sarà determinante nella nuova architettura dell’assistenza territoriale, dopo il normale rodaggio iniziale il nuovo modello si consoliderà e i benefici saranno concreti per tutti”.