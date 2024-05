Enna: alla casa circondariale in scena spettacolo ispirato a “I Malavoglia”

PUBBLICITÀ

“Sogni appesi” è il titolo del nuovo spettacolo teatrale messo in scena dai detenuti della casa circondariale Luigi Bodenza di Enna. Lo spettacolo, liberamente tratto da “I Malavoglia” di Giovanni Verga, si terrà lunedì dentro il carcere con due momenti, quello delle 9,30 e 11,30, destinati alla popolazione detenuta, e quello delle 15:00 a cui assisteranno gli ospiti esterni e le famiglie.

Otto i detenuti coinvolti insieme alla compagnia ‘Teatro Allegria 2.0’, composto da volontari della Caritas diocesana di Piazza Armerina assieme ai ragazzi della Caritas Young con la regia di Filippo Marino e Stefania Libro anche loro volontari Caritas. 24 giovani attori in tutto che recitano e ballano.

I detenuti della circondariale di Enna non sono nuovi ad esperienze di laboratori teatrali. Questo, infatti, è il secondo spettacolo, lo scorso anno era stato dedicato a Dante, ed era stato portato fuori dal carcere al Teatro comunale Neglia, all’epoca Garibaldi, apprezzato dal pubblico che aveva assistito alla performance. Anche per questo spettacolo l’obiettivo è quello di avere una ribalta esterna alla casa circondariale portando la rappresentazione in un teatro all’esterno del carcere.

L’iniziativa è realizzata grazie alla collaborazione tra i volontari e l’area educativa, da sempre impegnata a promuovere iniziative laboratoriali psico-educative e sportive.

Il successo dello spettacolo “Io sono Dante”, tratto dall’opera di Dante Alighieri, dello scorso anno rafforza negli operatori l’idea che questo può essere il modo giusto per lanciare un messaggio di valenza socio riabilitativa che dia agli ospiti della casa circondariale una possibilità di reinserimento all’esterno.