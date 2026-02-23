Enna: alla Biblioteca Comunale nuovo appuntamento con “Porta un libro con te”

PUBBLICITÀ

Nuovo appuntamento con Biblioinsieme, il progetto promosso dal Comitato di Enna della Società Dante Alighieri, in collaborazione con i Comuni di Enna, Aidone, Calascibetta e Villarosa, e con il coinvolgimento di numerose realtà del terzo settore. Il progetto è sostenuto dalla Fondazione Con il Sud e dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura.



Martedì 24 febbraio, dalle ore 17.00 alle 19.30, torna alla Biblioteca Comunale di Enna l’iniziativa “Porta un libro con te. Conversazioni letterarie con Pippo Lombardo”. Un momento di confronto aperto a tutti gli amanti della lettura, che potranno condividere, insieme agli altri partecipanti, storie, emozioni e significati racchiusi nei libri, trasformando l’incontro in un viaggio collettivo attraverso la letteratura.

Ingresso libero.