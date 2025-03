Enna: Aleteia, venerdì inaugurazione del 25° anno accademico della Scuola universitaria

PUBBLICITÀ

Venerdì, 28 marzo 2025, a Enna alle ore 11.30 presso l’auditorium Vittorio Guidano, in via Dante n.1, si svolgerà l’inaugurazione del 25° anno accademico della Scuola universitaria di specializzazione in Psicoterapia Aleteia.

La Scuola Universitaria Aleteia, gestita dall’Ente non profit “Istituto Superiore per le Scienze Cognitive”, è stata fondata a Enna nel 1990, dal professore Tullio Scrimali, con l’obiettivo di creare, nella città degli Erei, una struttura di ricerca, clinica ed accademica.

L’ Aleteia dunque costituisce la prima istituzione universitaria della città di Enna, riconosciuta dal Ministero dell’Università con decreto 18 gennaio 2001, n. 01A1543, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 41 del 19-02-2001. Il primo corso universitario di specializzazione, per medici e psicologi, partiva in città lo stesso mese.

“L’anno di studi appena avviato – come sottolinea il fondatore, Tullio Scrimali, psichiatra e neuroscienziato clinico – costituisce il XXV ciclo formativo della Scuola, una realtà oramai solida, che attrae professionisti da tutta l’Isola e che quest’anno ha avuto un numero di iscritti tali da raggiungere la copertura completa dei posti ministeriali previsti”.

Durante la mattinata, per celebrare i 35 anni dalla fondazione dell’Istituto Superiore per le Scienze Cognitive e i 25 anni di attività universitaria della Scuola di Specializzazione Aleteia si terrà la lectio magistralis: “Complessità, Scienza e Conoscenza per lo Sviluppo Culturale, Sociale ed Economico dei Territori della Sicilia Interna”, che vedrà come relatori il direttore professore, Tullio Scrimali – Paolo Garofalo, presidente del Centro Studi Med. Mez e Fabio Venezia, deputato all’Assemblea Regionale Siciliana.

A portare i saluti dell’amministrazione comunale Giuseppe La Porta, assessore alla Cultura della città di Enna.

L’ingresso all’auditorium Guidano sarà libero fino al completamento dei posti disponibili.