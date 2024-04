Enna: Scuole Aleteia, venerdì inaugurazione dell’anno accademico

PUBBLICITÀ

Venerdì alle ore 19.00, presso l’ auditorium Vittorio Guidano, in via Dante Alighieri n.1 ad Enna, si svolgerà la cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico delle Scuole Aleteia, di specializzazione in Psicoterapia Cognitiva Complessa e di Musicoterapia 2024 Musica Ribelle Aleteia.

Con l’entusiasmo che contraddistingue da un trentennio la Scuola e la Rete clinica Aleteia, il suo fondatore e direttore Tullio Scrimali, affiancato dai numerosi docenti della Scuola, daranno il benvenuto ai nuovi iscritti, a coloro che fanno già attivamente parte della famiglia Aleteia e agli interessati ai corsi desiderosi di conoscere questo mondo.

Il professore Tullio Scrimali, psichiatra e psicoterapeuta, ha con ostinazione investito sull’entroterra siciliano, su Enna nello specifico, nonostante la sua rete si muova in tutta la Sicilia e abbia respiro internazionale nei discenti, negli insegnanti e negli scambi scientifici.

All’inaugurazione prenderà parte anche l’assessore alla pubblica istruzione del Comune di Enna Giuseppe La Porta.

A conclusione della cerimonia, alle 20.30 circa, ci sarà un brindisi di buon auspicio per il nuovo anno di studi.

Con l’occasione si segnala che è rimasto disponibile un ultimo posto al primo anno della Scuola Aleteia di specializzazione in Psicoterapia Cognitiva Complessa. Per informazioni chiamare i numeri 0957127747, 095492945 o 093525060.