Enna: Aleteia specializza diciassette nuovi psicoterapeuti

Sabato scorso si sono svolti a Enna, nell’auditorium Vittorio Guidano della scuola Aleteia, gli esami finali del quarto anno, che hanno visto specializzarsi in Psicoterapia diciassette psicologi.

Sotto la direzione del presidente Tullio Scrimali, la commissione composta da Sibilla Giangreco, Sebastiano Lupo e Giusi Gervasi ha esaminato la prova svolta dai candidati, superata con il massimo dei voti.

Si chiude così l’attività 2024 della scuola di specializzazione ennese, che si proietta al nuovo anno accademico con il sold out di iscrizioni.

“Per il 2025 abbiamo già coperto i venti posti ministeriali”, ha dichiarato il direttore Tullio Scrimali. E continua: “La professione dello psicologo e dello psicoterapeuta è fortemente in ripresa, c’è stato l’importante provvedimento per l’attivazione dello psicologo di base, così come l’attivazione del supporto psicologico nelle scuole. Un ruolo importante assume anche la psicoterapia online, che abbatte molte barriere”.

Tornando agli esami di specializzazione, la scuola Aleteia non si focalizza solo sulle classiche tematiche dell’ansia e della depressione, ma concentra molto l’attenzione su patologie oggi molto rilevanti come le dipendenze. Molte dunque le tesi incentrate su dipendenze da sostanze e dipendenze da comportamenti, come il gioco d’azzardo compulsivo e ancora i disturbi dell’alimentazione, che costituiscono un problema di grande attualità.

“Un set articolato e completo di topiche che copre la maggior parte dello spettro del disagio psichico”, commenta il neuropsichiatra Scrimali, che si dichiara molto soddisfatto per il percorso fatto dai neo diplomanti.