Enna: Aleteia festeggia 30 anni di attività e si propone partner della nuova Facoltà di Medicina della Kore

Aleteia ha festeggiato con un convegno scientifico internazionale i trent’anni di attività e per l’occasione rilancia tendendo la mano alla neonata Facoltà di Medicina a Enna. Scuola e laboratori di Aleteia pronti ad accogliere tirocinanti per mettere anche l’esperienza e l’attività clinica della Scuola e del Centro di Psicoterapia a disposizione degli studenti della Kore.

Enna, polo di alta formazione, il professore Tullio Scrimali, psichiatra e fondatore di Aleteia, la percepiva tale molto tempo prima che ne trovasse i natali l’Università Kore, che ne ha compiuto nella sua pienezza il destino. Saluta perciò con entusiasmo la nascita di Medicina, la quarta facoltà siciliana, a Enna e si propone a essa come partner.

La sua scuola di alta formazione ha specializzato centinaia di validi psicoterapeuti, alcuni dei quali sono divenuti ricercatori e hanno incrementato anche la rete di professionisti di Aleteia, generando dunque sul territorio reali prospettive di lavoro. Scrimali ha festeggiato, infatti, di recente, i quarant’anni di attività scientifica e didattica, svolti presso l’Università di Catania, dove ha insegnato e continua ad insegnare Psicologia Clinica ed i trenta anni di “Aleteia Sistema” che include due scuole universitarie: la Aleteia, riconosciuta dal Ministero dell’Università per il rilascio, a Medici e Psicologi, del titolo di Specializzazione in Psicoterapia e Musica Ribelle (Aleteia), scuola triennale professionalizzante di Musicoterapia.

Nel sistema sono altresì comprese anche strutture assistenziali, quali i Centri Clinici di Enna, Catania e Palermo ed una struttura residenziale, per il trattamento specializzato dei disturbi dell’alimentazione e le nuove dipendenze. Sempre al suo interno custodisce strutture scientifiche internazionali di ricerca avanzata, come l’Aleteia Institute for Medical Cannabis, presso il quale Scrimali sta compiendo ricerche innovative sulla cannabis medica utilizzata in diverse, complesse e gravi patologie.

Per festeggiare dunque questi anniversari lo Psichiatra ha organizzato una conferenza scientifica internazionale con la partecipazione di relatori di tutto il mondo, utilizzando le aule telematiche, recentemente istituite, e perfettamente attrezzate, delle Scuole. I relatori che si sono avvicendati, insieme a Scrimali, a parlare, in Inglese, di Psichiatria e Psicoterapia, hanno rappresentato i cinque Continenti, così come l’audience sparsa in tutto il mondo.

Il sistema didattico, clinico e scientifico Aleteia si propone, nelle intenzioni del suo Direttore, come un perfetto partner per la neonata Facoltà di Medicina della Kore alla quale può offrire strutture cliniche avanzate per il tirocinio degli studenti, risorse autorevoli per la didattica e la ricerca in Psichiatria, materia presente nel piano di studi della nuova facoltà della Kore fin dal primo anno.

“Aleteia – spiega Scrimali – mette a disposizione laboratori di ricerca avanzati in ambito fitofarmacologico e di neuroscienze applicate. Inoltre, i laureati in Medicina, non solo della Kore, ma anche della Università Dunarea De Jos, potranno trovare, nello stesso territorio ennese, una Scuola di Specializzazione in Psichiatria e Psicoterapia di consolidata tradizione, presso la quale completare la loro formazione universitaria, conseguendo la specializzazione in Psichiatria e Psicoterapia”.