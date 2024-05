Enna: Alessio Genovese eletto segretario provinciale del Partito Socialista

PUBBLICITÀ

Alessio Genovese è stato eletto all’unanimità segretario provinciale del Partito Socialista Italiano. L’elezione è avvenuta durante il congresso provinciale che si è svolto stamattina ad Enna alla presenza del segretario e del presidente regionale del partito, Nino Oddo e Giovanni Palillo. Tra i presenti anche il candidato alle Europee del partito Luca Ballatore. A moderare i lavori dell’assemblea congressuale Paolo Lombardo.

“Un congresso che mette insieme diverse realtà – ha detto durante il suo intervento il segretario regionale Oddo -. Genovese rappresenta l’ondata della nuova generazione socialista”.

Con Enna si sono conclusi i congressi del partito in tutta la Sicilia.

“Un partito aperto, inclusivo e vivace, aperto al confronto nell’area del centro sinistra” ha detto il neo segretario provinciale durante il suo intervento conclusivo.

Genovese ha espresso parole di stima e di ringraziamento nei confronti di Vincenzo Capizzi, non presente all’incontro per motivi personali, e di Paolo Lombardo, definito dal neo segretario provinciale “padre nobile del partito ad Enna”.

“Lavoreremo non solo in vista delle prossime elezioni europee – ha concluso Genovese – ma anche per mettere su una lista in vista delle prossime amministrative nel capoluogo”.