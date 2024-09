Enna: Alessandra Salerno in concerto al Duomo

PUBBLICITÀ

Si terrà giovedì alle ore 20 presso il Duomo di Enna lo spettacolo “Alessandra Salerno – Acoustic Spiritual Night”. L’evento è inserito nell’ambito delle celebrazioni per i 150 anni della fondazione della Confraternita Maria SS. della Visitazione.

Lo spettacolo è una sorta di spirituals, inni a Maria e tutta la magia di una delle voci più calde della Sicilia accompagnata dal suo incantevole strumento, l’autoharp, e dal maestro Manfredi Tumminello alla chitarra.

Alessandra Salerno è un’artista siciliana conosciuta al grande pubblico per la sua partecipazione al Talent in onda su Rai 2 “The Voice of Italy”. La sua musica, partendo dalla Sicilia, è stata esportata per l’Europa facendo tappa negli Stati Uniti, in Brasile e recentemente negli Emirati Arabi. Agli inizi del 2020 fonda la No Quiet Women Orchestra, la prima orchestra pop soul tutta al femminile d’Europa. “NoQuiet” è pensato come un’unica parola che significa letteralmente no quiete, niente silenzio. Un progetto musicale con una connotazione politica e sociale ben precisa, donne che non stanno in silenzio.

Tra i brani che saranno eseguiti giovedì sera “Amazing Grace”, “Ave Maria”, “Nada te Turbe” e “L’amore è un Miracolo”.