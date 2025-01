PUBBLICITÀ

Continuano a farsi sentire gli effetti del maltempo che ha colpito Enna nei giorni scorsi. Dalle ore 22 circa i Vigili del Fuoco del Comando di Enna sono impegnati nel capoluogo in contrada Staglio Siriano per un grosso albero abbattuto sulla sede stradale. Non si registrano feriti.

Sul posto presenti anche la Protezione Civile e l’Enel.