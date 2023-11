PUBBLICITÀ

La Polizia Locale di Enna segnala che ieri pomeriggio si è reso necessario procedere alla chiusura della Strada provinciale 51 San Calogero a causa di un grosso albero che minaccia di cadere sulla sede stradale.

I responsabili del settore strade della Provincia e i Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto, hanno convenuti per questa soluzione, in attesa che il proprietario del fondo in cui insiste l’albero, già diffidato, esegua i lavori per l’eliminazione del pericolo.